Roma | Follieri ribadisce sui social | offerta di 840 milioni per il club

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Raffaellovuole comprare lae lopubblicando suiun’informativa per la stampa, a firma dell’avvocato Mattiano, riguardo un’di acquisto pari a 840di euro, “corredata da una road map dettagliata delle procedure da seguire per il perfezionamento dell’operazione”. E un commento: “Fatti non parole”. Nell’informativa si legge che “con la presente comunico di aver ricevuto incarico da Mr Raffaello(attualmente all’estero) di perfezionare la trasmissione via posta elettronica certificata delladi acquisto della ASgià a suo tempo inviata (che potrebbe non essere stata ricevuta poiché trasmessa da provider estero non UE)”. Lo staff “incaricato da Mr ...

Commenta per primo Le smentite da parte dellanon hanno fermato l'interesse di Raffaelloche , attraverso i suoi canali social, ha pubblicato una nota informativa per l'acquisizione del club capitolino tramite una lettera dell'......

Raffaello Follieri ha recentemente presentato un’offerta ufficiale da 850 milioni di euro ai fini dell’acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario della Roma: a renderlo è il suo avvocato, ...La smentita dei Friedkin non ha bloccato Raffaello Follieri, il quale ha confermato la sua offerta di 840 milioni di euro per l'acquisizione della Roma ...