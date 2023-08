(Di mercoledì 16 agosto 2023)- In attesa di ottenere la 'promozione' in campo da parte di José Mourinho,ha già ricevuto l'approvazione dei tifosi della(che lo hanno accolto con entusiasmo prima all'...

- In attesa di ottenere la 'promozione' in campo da parte di José Mourinho, Renato Sanches ha già ricevuto l'approvazione dei tifosi della(che lo hanno accolto con entusiasmo prima all'aeroporto di Ciampino e poi a Trigoria dove già si è allenato) e di Tammy ...Immediatamente è arrivato il commento sarcastico di Tammy: "Buon inglese fratello" , ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 16 agosto 2023Lacontinua nella sua ricerca di un nuovo attaccante dopo l'infortunio subito da Tammy. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lastarebbe valutando delle alternative a Dusan Zapata per l'attacco. I nomi sono infatti quelli di Armando Broja ...

Roma, Abraham 'promuove' Renato Sanches: il siparietto social Corriere dello Sport

Forza Roma!" ha detto Sanches in un video postato sui profili social della Roma esprimendosi in un inglese che ha impressionato Abraham, nato e cresciuto a Londra: "Good english bro" ("ottimo inglese ...Il centravanti giallorosso ha accolto il centrocampista portoghese commentando il suo video saluto al popolo giallorosso. Verratti, invece, ha salutato Paredes che ha lasciato il Psg: "In bocca al lup ...