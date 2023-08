Robert De Niro | gli 80 anni del patriarca

(Di mercoledì 16 agosto 2023) «Il talento sta nelle scelte": questa scarna riflessione diDea proposito della sua carriera suona come il marchio di fabbrica di uno dei più grandi attori di sempre. Probabilmente quello che meglio caratterizza la New Hollywood degli'70 e che compie 80il 17 agosto festeggiando nel «suo» Greenwich Village con un party esclusivo in un locale italiano. Anche se ha girato...

Il primo della lista è "Casinò", pellicola del 1995 diretta da Martin Scorsese. Il film, interpretato daDe, Sharon Stone e Joe Pesci, prende spunto da un romanzo biografico dal titolo "Casino: Love and Honor in Las Vegas", è dunque basato su una storia vera, ed esplora l'ascesa e la caduta ...Terapia e pallottole (Commedia) in onda alle 23.10 su TwentySeven , un film di Harold Ramis, conDe, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Chazz Palminteri, Burt Tangredi, Michael Straka, Joseph ...La lavorazione del film in città e' iniziata lo scorso luglio, quando su un set a Mergellina e' arrivato anchede(in vacanza a Napoli) per salutare il regista. Ad inizio settembre le ...

Robert De Niro, in Italia per i suoi 80 anni: l'amicizia con Sorrentino, i 7 figli, il nipote morto a 19 anni ilmessaggero.it

«Il talento sta nelle scelte": questa scarna riflessione di Robert De Niro a proposito della sua carriera suona come il marchio di fabbrica di uno dei più grandi attori di sempre. Probabilmente quello ...«No. Mai doma. Di fronte al trattamento riservato all’attrice più famosa del mondo, lei torna al teatro. E trionfa con “La lupa”. Questo voglio raccontare con il supporto di un direttore della ...