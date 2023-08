Riverdale | una star paragona le assurdità dello show al MCU | Nessuno si lamenta di un procione nello spazio

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 agosto 2023)può sembrare parecchio assurdo, a volte, e lo riconoscono le stessedella serie... Ma non più assurdo dei film sui supereroi, no? L'"" di, il popolareThe CW giunto ormai alla sua ultima stagione, è diventata una caratteristica portante della serie, e persino chi non ha mai visto un episodio ne è in un qualche modo a conoscenza. Ma le suesono pronte a difenderlo, e a titrare in ballo l'di altri prodotti in circolazione, come i film sui supereroi (e in particolare un titolo MCU).è assurdo? Sì, ma... "Credo sia importante riconoscere che il nostrovenga preso parecchio in giro" ha spiegato l'interprete di Betty, Lili Reinhart, ai microfoni di Vulture in una recente …