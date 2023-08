Ritrovato il corpo della bambina di 11 anni dispersa nel lago di Como

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) AGI - I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato ilsenza vitapiccola di origini senegalesi Fatou, l'11enneda ieri pomeriggio nelle acque del ramo lecchese deldi. La piccola ieri pomeriggio era entrata in acqua vicino alla foce del torrente Meria, nelle vicinanze del Lido, e non era più riemersa. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la piccola non sapesse nuotare. I vigili del fuoco di Lecco sono stati al lavoro senza sosta per cercare di salvare la: sono intervenuti anche i sommozzatori di Milano da Torino e Genova. Grazie al sistema di ricerca con subacqueo sonar, i soccorritori si sono potuti spingere ad elevate profondità, fino a 100 metri.