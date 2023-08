Ritrovato il corpo del 20enne nel lago di Bolsena

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (AGI) - Viterbo, 16 ago. - E' statoildel giovane ventenne disperso ieri nelle acque deldi, a Capodimonte. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. Il ragazzo, dalle prime informazioni, non sarebbe riemerso dopo un tuffo dal pedalò. Le ricerche sono proseguite senza sosta anche dopo il tramonto: ilrisultava disperso dal pomeroggio di Ferragosto. L'allarme era stato lanciato dopo che il ragazzo si era tuffato dal pedalò senza più riemergere. Al lavoro i vigili del fuoco, con l'ausilio dei sommozzatori, e i carabinieri. Il giovane, secondo quanto si apprende, era assieme ad altre persone e sarebbero state quest'ultime a lanciare l'allarme. Nel frattempo, in segno di rispetto per la famiglia del ragazzo e per non ostacolare le operazioni di ricerca, il Comune di ...