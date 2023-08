Rinnovo Politano | c’è distanza tra le parti | l’agente fissa la deadline

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Continua a tener banco in casa Napoli la situazione legata a, si discute ancora per il, ma le ultime news non sono positive Al momento è certo che Matteovestirà la maglia del Napoli anche per la prossima stagione, ma resta da risolvere il rebus. L’esterno ha il contratto in scadenza nel 2025 con la possibilità di estensione per un’altra stagione da parte del Napoli.Mario Giuffredi e gli uomini di mercato partenopei si sono già incontrati in precedenza per discutere del, ma gli incontri non hanno avuto esito positivo: latra leè ampia., le dichiarazioni di Giuffredi sul prossimo incontro Intervistato ai microfoni di TvPlay,...