Rincaro carburanti | 1 230 controlli Gdf sui prezzi | tantissime le violazioni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Le fiamme gialle hanno lavorato da inizio agosto e hanno riscontrato troppi problemi e tanti furbetti Ispezione ci doveva essere e alla fine ispezione c’è stata. E quante, troppeaccertate dagli uomini della Guardia di Finanza. La gente non si è arrabbiata per niente, le polemiche sui rincari della benzina sono più che giustificate. Motivo? Dall’1 al 15 agosto la Guardia di finanza impegnata neisuideiha complessivamente eseguito 1.230 interventi, riscontrando irregolarità in 325 casi, su 85 distributori operanti sulle autostrade e 1.145 impianti attivi sulla restante rete stradale. Gli uomini della Finanza che controllano le pompe di benzina (Ansa Notizie.com)Lecontestate sono state 789, di cui 363 per mancata esposizione dei...

Il rincaro dei prezzi di benzina e gasolio fa discutere. Il prezzo della benzina continua a salire. Dal primo agosto a oggi il rincaro è di circa 4 centesimi per la benzina e di 7 per il gasolio.

Rincari continui di benzina e diesel, il ministro Urso difende le scelte del governo affermando che il prezzo senza le accise "è inferiore rispetto a quello di altri Paesi europei" ...La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sui prezzi dei carburanti: dall'1 agosto rilevate 789 violazioni. Il Codacons si muove contro possibili manovre speculative ...