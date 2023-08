(Di mercoledì 16 agosto 2023) ... ma segna semplicemente l'apertura ufficiale dei lavori per mettere in atto le misure progettate nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla vigilia di ferragosto . Con l' approvazione del ...

Approdato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto il testo della legge delega per la2023 , ma quando entra in vigore Ci sono ancora circa due settimane di attesa , dopodiché parte il conto alla rovescia per l' approvazione dei decreti legislativi di attuazione . ...La visione del fisco del governo Meloni prende forma e l'approvazione della legge delega sullatraccia la rotta, tra le altre cose, verso l'applicazione di un'aliquota Irpef unica che fa discutere, in virtù dell' articolo 53 della Costituzione che parla di imposizione...Con la nomina degli esperti che fanno parte del "Comitato tecnico per l'attuazione dellatributaria" il Governo avvia i lavori per la. Il gruppo è coordinato dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo . Nel Comitato di coordinamento generale dellafigurano anche Giovanni Spalletta (direttore generale delle ...

Riforma fiscale 2023, quando entra in vigore Informazione Fiscale

La revisione delle aliquote Irpef contenuta nel disegno di legge delega sulla riforma fisale è intesa a portare verso un’aliquota unica. Mentre insorgono le voci critiche, è possibile stimare gli effe ...Chi ci guadagna di più e come funzioneranno i nuovi scaglioni. Qui le simulazioni sulle nuove aliquote irpef previste dalla legge delega ...