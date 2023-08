Rifiuti abbandonati sulle strade | pizzicati e sanzionati una decina di incivili

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sta dando i primi frutti la fase operativa del sistema attivo di videosorveglianza realizzato dalla Provincia di Bergamo, gestito h24 tramite il proprio Centro di controllo per prevenire l’abbandono deiprovinciali. Un fenomeno di inciviltà tanto diffuso quanto sentito dai cittadini, che spesso segnalano agli uffici di via Tasso la presenza di spazzatura lungo le. Nelle prime settimane di attivazione sono stati circa unai soggetti individuati e. A partire dal mese di luglio sono state installare telecamere in alcune aree pilota individuate sulla ex SS 472 var “Treviglio – Casirate d’Adda – Arzago d’Adda”, sull’Asse interurbano tra Bergamo e Curno e sulla SP 35 “Alzano Lombardo – Villa di Serio”, consentendo di individuare e sanzionare i ...