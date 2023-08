Riese ricorda Pio X | il 20 agosto sono 109 anni dalla morte del Pontefice

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il 20sil’versario della, avvenuta 109fa. Il giorno dopo, la processione. Entrano nel vivo i festeggiamenti in vista del rientro del corpo, ad ottobre. I preparativi: casa natale e museo ristrutturati, nuova pista ciclabile e Curiotto. Sarà realizzato anche un tour virtuale. Tutte le iniziative in corso. L’appello del sindaco: “Prenotate subito la visita sul portale www.papapiox.it, cimolte richieste e il rischio è di perdere una storica opportunità” Prima di partire per Roma, dove sarebbe salito al soglio Pontificio, l’allora cardinale Giuseppe Sarto aveva proferito queste parole: “O vivo o morto tornerò”. Eranotremendi, quelli del primo Novecento, stava per scoppiare la prima guerra mondiale. Le spoglie mortali di Papa Pio ...

Modelli proposti da case produttrici come&Muller o di Tern stanno con successo utilizzando ... Esteticamente è molto essenziale, il cockpitmodelli come Cowboy o Vanmoof con schermo LCD al ...Domani sarà un giorno di festa per i fedeli di Papa Pio X: siil 120° anniversario della sua nomina a pontefice il 4 agosto 1903. Per rendere solenne l'...Giuseppe Sarto e sindaco diPio X.Modelli proposti da case produttrici come&Muller o di Tern stanno con successo utilizzando ... Esteticamente è molto essenziale, il cockpitmodelli come Cowboy o Vanmoof con schermo LCD al ...

Riese ricorda Pio X: il 20 agosto sono 109 anni dalla morte del ... Il Denaro

Rio Saliceto ricorda l'anniversario dell'eccidio fascista in Piazza a Carpi. 16 civili inermi uccisi tra Carpi, Migliarina e Rio Saliceto. Cerimonia il 16 agosto alle 9.15 al Palazzo dei Pio. 6 cittad ...Domani sarà un giorno di festa per i fedeli di Papa Pio X: si ricorda il 120° anniversario della sua nomina a pontefice il 4 agosto 1903. Per rendere solenne l'appuntamento, domani in Cima Grappa sarà ...