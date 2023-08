Ricordo di Lorenzo Mazzeo | grande professionista e amante della cultura

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 agosto 2023) di Giovanni Savignano Ci ha lasciato l’avvocato, unapersona capace di instaurare relazioni umane, stimato, un uomo, un mecenate, sensibile ai problemi delle zone interne, cittadino onorario di Taurasi. Commendatore dell’Ordine al meritoRepubblica italiana, è stato un affermato avvocato con studio legale a Napoli, Roma, Milano, Avellino, Benevento, Caserta, Nola e Potenza. Ha basato la sua vita sull’amore per il lavoro, per le tematiche sociali, attaccamento alla Basilicata ed alla Campania , passione per la politica, rapporti con il mondo economico. Originario di Pescopagano, in provincia di Potenza, giunge a Napoli nel 1955. Frequenta il Convitto Nazionale a piazza Dante. Si laurea in ...