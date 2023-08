Revenge porn | risarcimento record nel Texas | 1 | 2 miliardi di dollari alla vittima

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilstavolta è costato caro. Una donna delha ricevuto 1,2didi danni dopo aver citato in giudizio il suo ex fidanzato accusandolo di aver inviato immagini intime di leisua famiglia, ad amici e colleghi da falsi account. Secondo il New York Times, la donna, identificata solo con le iniziali DL nei documenti del tribunale, ha citato in giudizio Marques Jamal Jackson sostenendo che l’ha abusata psicologicamente e sessualmente con la cosiddetta ‘vendetta ‘o’, ossia la condivisione di foto o video sessualmente espliciti senza consenso. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2016 e vivere insieme a Chicago all’inizio del 2020 quando sono sorti i primi problemi e lei si è trasferita temporaneamente a casa di sua madre in ...

