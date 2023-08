Renato Sanches | «Roma squadra ideale per me Darò tutto per vincere»

(Di mercoledì 16 agosto 2023), neo centrocampista della, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore giallorossoha così parlato ai canali ufficiali della. Le prime dichiarazioni da calciatore giallorosso. LE PAROLE – «Sono molto felice di essere arrivato in questo grande Club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nellasia la sceltaper me.Per qualsiasi calciatore è molto importante sentire il supporto dei sostenitori: nel mio caso l’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto percepire quanto questi tifosi siano innamorati dellae questo non può che spingermi a dareme stesso percon questa maglia».

Doppio centrocampista per Mourinho Dopo Paredes , ecco l'altro annuncio che i tifosi giallorossi aspettavano:è della Roma. Di seguito la nota ufficiale del club . "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto didal Paris Saint - Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto ...Pinto continua a lavorare per rinforzare la rosa. Ieri sono arrivati a Roma Paredes e. L'argentino è stato ufficializzato dal club e ha scelto la maglia numero 16. Fase di stallo per Marcos Leonardo e il gm portoghese valuta anche altri profili per l'attacco: Willian ...Si tratta solo degli ultimi colpi in Serie A: vediamo allora tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo campionato CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVEalla ROMA (dal ...

Il centravanti giallorosso ha accolto il centrocampista portoghese commentando il suo video saluto al popolo giallorosso. Verratti, invece, ha salutato Paredes che ha lasciato il Psg: "In bocca al lup ...In giornata sono attese le ufficialità di Renato Sanches e Leandro Paredes alla Roma. Entrambi i centrocampisti, arrivati ieri in Italia, hanno superato le visite mediche: manca solo l'annuncio. Sta ...