Renata Scotto | morta la diva della lirica e soprano di fama mondiale

(Di mercoledì 16 agosto 2023)tra le ultime grandi dive edia New York nella notte tra il 15 ed il1 6 agosto: l’annuncio arriva dal sindaco di Savona, Marco Russo: “Èuna cantante unica, una grande musicista, una grande artista, una grande donna. Una grande savonese. Colta, raffinata, generosa, semplice. Ha voluto donare a Savona la sua presenza, il suo impegno, la sua arte. Lei, che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, ha voluto illuminare la nostra città con la sua presenza, sempre assidua agli spettacoli, con la regia di opere liriche con il sostegno all’ OperaGiocosa Teatro Di Tradizione, sempre affascinanti e moderne, con la formazione di nuovi giovani musicisti, con il suo essere riferimento assoluto per tutti gli artisti che ...

E' morta nella sua casa di New York, e non a Savona come annunciato in un primo momento,e il mondo della lirica piange uno dei soprani più famosi al mondo. Nata nel 1934 a Savona è mancata questa notte all'età di 89 anni.Lo ha annunciato il sindaco di Savona, dove si è spenta l'artista, Marco Russo che ha scritto sui social 'è morta una cantante unica, una grande musicista, una grande artista, una grande donna. Una ...In un'intervista all'Adnkronos di qualche anno fa diceva: "La cosa più importante è una base tecnica solida" E' morta nella notte nella sua Savona, una delle più importanti voci di soprano del '900. Aveva 89 anni. Il suo debutto appena diciannovenne al Teatro Gabriello Chiabrera della sua città, come Violetta nella 'Traviata'. Da ...

Durante la sua lunga carriera, ha calcato le scene dei più prestigiosi teatri mondiali come La Scala di Milano, il Metropolitan di New York e la Royal Opera House di Londra, diventando un'artista di ...Roma – E' scomparsa oggi Renata Scotto, una delle voci più importanti d'Italia. Soprano, nata a Savona nel 1934, aveva 89 anni. Scotto ha studiato canto a Milano con Emilio Ghirardini e ha debuttato ...