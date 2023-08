Regno Unito | arrestati tre bulgari per sospetto spionaggio russo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Nelsono statitre cittadiniper. Secondo quanto riferito dai media britannici, erano in possesso di 34 documenti di identità falsi.tre cittadininelLa polizia ha riferito che tre cittadiniresidenti nelsono staticon l’accusa di reati si

... da cui riceve fondi, da piloti e team, promuove la ricerca di cure e assistenza proprio contro la demenza che, parole di sir Jackie, "è la principale causa di morte nel, la nostra è una ...... ben attivo sul. Per ora però è solo un'ipotesi. Adesso è ancora il turno del caldo africano! NEL DETTAGLIO Mercoledì 16. Al nord: temporali sulle Alpi, sole e caldo altrove. Al centro: ...Giungono dati deludenti dall' inflazione nela luglio 2023 . Secondo il report mensile dell'Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo segnano una crescita del 6,8% su base annua , in discesa rispetto al +7,9% del mese ...

Regno Unito, l’intelligence arresta tre cittadini bulgari che avevano anche passaporti italiani: “Sono spie d… la Repubblica

Nel Regno Unito sono stati arrestati tre cittadini bulgari per sospetto spionaggio russo. Erano in possesso di documenti di identità falsi.Deu giorni fa vi avevamo dato la notizia della scomparsa da Glasgow di un ciclista della nazionale iraniana e nella tarda serata di ieri si è appreso che ciclista iraniano Mohammad Ganjkhanlou ha ...