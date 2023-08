Reggina | Saladini contestato dai tifosi all’esterno degli studi di Sportitalia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Si respira tensione in casa, in attesa del Consiglio di Stato (il 29 agosto) sul tema dell’ammissione al prossimo campionato di Serie B. Come riporta l’emittente tv, l’ormai ex patron Feliceè stato pesantementeda un gruppo dial di fuoritelevisivi, dove era invitato per intervenire in trasmissione ‘Mercato’. “È una situazione complessa, da comprendere. Ecco perché ihanno tutte le ragioni del mondo a contestare, perché si trovano davanti una storia, un territorio, non una semplice squadra di calcio. Si trovano davanti ad una situazione complessa. Io ho fatto tutto quello che si doveva fare. Al Consiglio di Stato adesso vado più fiducioso di prima”, le ...