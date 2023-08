Reddito di cittadinanza | ecco cosa deve fare chi ha perso l’assegno

(Di mercoledì 16 agosto 2023)dichi hail beneficio. Chi haildisi trova in una situazione difficile e ha bisogno di un supporto per trovare lavoro e formarsi adeguatamente. Senza un’adeguata assistenza, gli ex beneficiari deldirischiano di rimanere senza sostegno economico e senza L'articolo proviene da Tenacemente.

Attenzione agli errori di comunicazione dell'Inps: ecco perchè si rischia di dover restituire i soldi Il governo Meloni ha deciso di eliminare ildie come prima misura, in attesa dell'assegno di inclusione, ha varato un nuovo sussidio per aiutare le persone in difficoltà a fare la spesa . Si chiama ' Dedicata a te ', si ...Giorgetti e il Mef si stanno concentrando sulle coperture delle misure che serviranno a mettere in moto l'economia, spingere il lavoro (vista anche l'abolizione deldie l'avvio ...In questi mesi e specialmente dopo l'abolizione deldie la paventata tassa per le banche su gli extraprofitti è cresciuta a dismisura la platea di presunti economisti, che definirei fra azzeccagarbugli ed economaestri. A capo ...

Reddito di cittadinanza, Durigon annuncia l'avvio della nuova piattaforma. Iscrizione obbligatoria per beneficiare del bonus da 350 euro riconosciuto con il Supporto per la formazione e il lavoro.«Giù le mani dal reddito di cittadinanza»: scatta la mobilitazione a Napoli dopo un'estate di rincari indiscriminati dei beni essenziali mentre vengono tagliati tutti ...