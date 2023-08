Red Valley Festival 2023 | nella serata conclusiva l’unica data estiva di Elodie e l’icona della techno Paul Kalkbrenner

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Red: l’edizionesi è conclusa condi, il ritorno in Italia di, gli Articolo 31, il padrone di casa Salmo, Naska e Tananai. Il DJ e produttore tedesco, iconamondiale che in oltre 20 anni di carriera ha raggiunto centinaia di milioni di stream, si è esibito martedì 15 agosto trasformando l’Olbia Arena in una pista da ballo a cielo aperto. Red, l’ultimacone Tananai Oltre al DJ tedesco, gli altri grandi protagonisti ...

originario proprio di Olbia e cresciuto in zona Bandinu che, come lo scorso anno chiude le serate del in bellezza e con una grande sorpresa.

Boom di presenze per la serata conclusiva del Red Valley Festival 2023: Elodie e Tananai hanno conquistato l'Olbia Arena al ritmo delle loro ultime hit... «Un urlo per gli Articolo 31», sono tornati, J-Ax e dj Jad entrano direttamente, senza troppe premesse, sui ledwall del Red Valley compare la scritta del gruppo e…