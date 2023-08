Recuperato il corpo della 11enne scomparsa nel lago di Como | si era tuffata poi era sparita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È statosenza vita ilragazzinache nel giorno di Ferragosto si eranelle acque deldima non era più riemersa. A ritrovare la giovane, di origini senegalesi e residente con la famiglia a Bulciago (Lecco), sono state le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco sul fondo del, nei pressi dell’abitato di Mandello sul Lario. La piccola stava facendo il bagno insieme a due sorelle più grandi, di 12 e 13 anni, e a un’amica, per cercare refrigerio come hanno fatto tanti altri villeggianti e residentizona. Ma una voltain acqua, èin profondità vicino alla foce del torrente Meria, nelle vicinanze del Lido. Una zona ...