Reazione a Catena | scatta la censura sui Dai e Dai | Liorni basito | mai sentita una cosa simile

"Cosa, piccoletta, prendi alla vecchietta". È scattata la censura nella puntata diandata in onda nella serata di martedì 15 agosto. A far partire una serie di "bip" nel game show condotto da Marco Liorni sono stati i campioni in carica Dai e Dai , alle prese con ...Non era mai successo cheadoperasse la censura per "ragioni etiche" ma, come dicevano le nostre nonne, c'è sempre una prima volta. È successo nella puntata andata in onda su Rai1 il giorno di Ferragosto, ...... conquistando prima serata, access prime time e preserale: a sancire il successo del primo canale della tv di Stato sono stati, rispettivamente, Il gattopardo , Techetechetè e. ...

Cosa piccoletta prendi alla vecchietta, censurata l'intesa vincente a Reazione a Catena Fanpage.it

Polemica per quanto avvenuto nelle trasmissione estiva di Rai1 “Reazione a Catena” : all’interno del gioco a squade è stata censurata un’intera frase durante la parte chiamata “intesa vincente”. I con ...Tutti i dati Auditel dei programmi di martedì 15 agosto 2023: a Ferragosto vince Rai 1 in prima serata con Il Gattopardo con Claudia Cardinale.