“Reazione a Catena” | risposte censurate | cos’è successo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) News Tv. Scatta la censura a. Durante la puntata di ieri, martedì 15 agosto 2023, per una manciata di secondi si sono sentiti solamente una manciata di “bip”, perché la regia ha scelto di censurare le parole utilizzate. I protagonisti di questo spiacevole episodio sono i Dai e Dai, i campioni in carica. Marco Liorni stesso ha sottolineato che le parole che hanno pronunciato i ragazzi non erano appropriate.? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Barbara D’Urso, Mediaset nel pieno della bufera:Leggi anche: “Amici”, svelato il nome del primo concorrente della nuova edizione “” censura i dai e dai:Durante il gioco dell’intesa ...

Cala la censura della Rai su un gruppo di concorrenti del programma televisivo. La squadra dei "Dai e Dai" ha infatti utilizzato una serie di frasi - indizio, volta a far indovinare una determinata parola, che non è affatto piaciuta agli autori del programma. ..."Cosa, piccoletta, prendi alla vecchietta". È scattata la censura nella puntata diandata in onda nella serata di martedì 15 agosto. A far partire una serie di "bip" nel game show condotto da Marco Liorni sono stati i campioni in carica Dai e Dai , alle prese con ...Non era mai successo cheadoperasse la censura per "ragioni etiche" ma, come dicevano le nostre nonne, c'è sempre una prima volta. È successo nella puntata andata in onda su Rai1 il giorno di Ferragosto, ...

Reazione a catena, i Dai e Dai censurati dalla Rai. Marco Liorni allibito: «Ma cosa state dicendo Parole che ilmessaggero.it

È scattata la censura nella puntata di Reazione a Catena, game show condotto da Marco Liorni, andato in onda nella serata di Ferragosto. La parola da indovinare era “borsetta”, ma l’intera sequenza è ...Per indovinare la parola "Borsetta" sono stati scelti una serie di termini giudicati non appropriati. Prima la penalità, poi la censura ...