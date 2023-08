Reazione a catena | la Rai censura i Dai e Dai Marco Liorni li riprende | “Ma che cosa state dicendo?”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) “Ma che?“.i Dai e Dai durante il gioco dell’intesa vincente a. I concorrenti devono far indovinare al compagno di squadra la parola “borsetta” formulando una frase contenente parole-indizio. La combinazione utilizzata – “, piccoletta, prendi alla vecchietta” – viene però ritenuta sconveniente dal team della trasmissione e per questota e sostituita da un lungo “bip”. Il terzo elemento della squadra indovina il termine, mali ferma: “Ma che? Avete usato parole che non si possono usare, purtroppo perdete un punto”. Lo stereotipo della vecchietta scippata non ...

"Cosa, piccoletta, prendi alla vecchietta". È scattata la censura nella puntata diandata in onda nella serata di martedì 15 agosto. A far partire una serie di "bip" nel game show condotto da Marco Liorni sono stati i campioni in carica Dai e Dai , alle prese con ...Non era mai successo cheadoperasse la censura per "ragioni etiche" ma, come dicevano le nostre nonne, c'è sempre una prima volta. È successo nella puntata andata in onda su Rai1 il giorno di Ferragosto, ...... conquistando prima serata, access prime time e preserale: a sancire il successo del primo canale della tv di Stato sono stati, rispettivamente, Il gattopardo , Techetechetè e. ...

Reazione a catena, i Dai e Dai censurati dalla Rai. Marco Liorni allibito: «Ma cosa state dicendo Parole che ilmessaggero.it

Censura a Reazione a Catena: perché Scivolone per i Dai e Dai, cosa è successo. Il rimprovero di Marco Liorni, video.Durante la puntata di Ferragosto, il quiz di Rai1 ha scelto di bippare i suggerimenti di una parola dell'Intesa Vincente. Ecco perché ...