Ragazzo italiano muore travolto da un’onda anomala a Tenerife mentre era in vacanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) È morto dopo essere statodaera incon la fidanzata a. La vittima è un 25enne di Cuneo, Luca Brignone, il cui corpo è stato recuperato il giorno di Ferragosto dai soccorritori. L’incidente era avvenuto lunedì e ilè rimasto disperso in mare per quasi 24 ore. Brignone e la compagna, 23 anni, erano in spiaggia sulla costa dei Giganti, a Santiago del Teide, quando l’onda ha risucchiato entrambi. La giovane, seppur in stato di choc, è riuscita a salvarsi ed è stata stata curata dal personale del Servicio de Urgencias Canario per poi essere trasferita in ambulanza all’ospedale universitario Hostellon Sur. Per Brignone, invece, non c’è stato nulla da fare e il suo corpo è stato recuperato dal Gruppo di specialisti in ...