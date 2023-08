Questo mi ha infastidito molto | l' ira di Zanetti sulla Juventus

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Javiersi racconta in un'intervista a La Nacion. Il vicepresidente dell'Inter parla del suo presente ma soprattutto del suo passato e di quel suo approdo all'Inter destinato a cambiare la storia dei nerazzurri: "Mi ha chiamato prima di chiunque altro quando ha firmato per l'Inter. Ero a Roma, anch'io in scalo per Buenos Aires, e il mio cellulare squilla. ‘Ciao Javier, sono José Mourinho. Ho appena firmato con l'Inter e sono il tuo nuovo allenatore; sarai il mio capitano. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme e mi dispiace per il mio italiano'. Parlava un italiano perfetto e non aveva ancora mai allenato in Italia. È stato allora che ho capito quanto fosse preparato e coinvolto, mi ha scioccato. ‘Questa è roba seria', pensai”. Poi le parole su Pekerman che lo escluse dai mondiali del 2006 e del 2010: "on sono io a perdonare nessuno e non porto rancore. ...