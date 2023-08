Questa è la banda degli onesti | bum | la frase che cancella la sinistra in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il tema del salario minimo continua a scaldare la politica inestate rovente. Il Pd e le opposizioni continuano a raccogliere firme ma di fatto non spostano i consensi nei sondaggi. Ma di fattobattaglia sul salario minimo serve alle opposizioni per evitare di finire nel dimenticatoio come potrebbe accadere in vista delle Europee. E così gli attacchi al governo, ai suoi esponenti e al premier Giorgia Meloni si susseguono. Prima Giuseppe Conte che ha accusato il premier, con parole gravissime, di fare "lobby di Stato", poi il segretario della Cgil, Maurizio Landini che ha pure attaccato il premier per le sue vacanze. Parole e odio che condisconoestate rossa "militante", come l'aveva definita la Schlein e che confermano una sola cosa: il centrodestra continua ad avanzare nei sondaggi. E così ad Agorà Estate, ci ...