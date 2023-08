“Quello che dicono di noi…” Loredana Lecciso | l’annuncio a sorpresa su di lei e la figlia Jasmine

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Annuncio ae con un po’ di vena polemica da parte di. Le ultime voci hanno coinvolto anche laCarrisi, quindi ci ha pensato lei a rompere il silenzio e a smentire categoricamente una notizia circolata con forza. Mamma esembravano vicinissime ad un’importante esperienza, invece il pubblico è rimasto a bocca aperta quando ha letto le parole della compagna del cantante Al Bano.Carrisi non saranno protagoniste in tv, nonostante le indiscrezioni sempre più frequenti. La donna ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos, qui ha respinto immediatamente tutto parlando apertamente di notizie false. Una vera delusione per i ...

Il modello da 13 pollici può essere già acquistato online, mentre perda 16 pollici sono stati avviati i preordini. Come è noto si tratta di notebook modularipermettono di sostituire ......di Fabinho , diventato di recente un nuovo giocatore dell' Al - Ittihad dopo l'offerta da 47 milioni di euro al Liverpool e di 15 milioni a stagione come stipendio . Il brasiliano,ha ...Questi, dubbiosoil suo registro vocale fossedel contralto, decise di far stabilire al pubblico se la Scotto fosse un contralto oppure un soprano. Dopo aver cantato a un concerto l'aria ...

Meteo - Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa terza ondata di caldo. Picchi, durata e possibile fine 3bmeteo

Uno dei nomi più chiacchierati è sicuramente quello di Marc Marquez, con lo spagnolo che ormai sembra essere ai ferri corti con Honda, nonostante il suo contratto scada il prossimo anno. Il numero 93 ...In un contesto di andamento basso delle retribuzioni, ciò riduce il potere d’acquisto delle famiglie - in particolare di quelle meno abbienti - e intacca i consumi che non vengono più sostenuti dal ...