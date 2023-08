Quelle lettere dal cuore

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Di Vincenzo Calafiore 15 Agosto 2023 Udine “ …la scatola di latta di colore rosso che una volta conteneva dei buoni biscotti ora contiene tantemai spedite… sono dei messaggi in bottiglia che il mare non ha mai restituito o consegnato a nessuno………. “ Vincenzo Calafiore La scrittura è spezzata dalle ginocchia sui quali sto tentando di scriverti, frangente come le onde del mare sugli scogli. I pensieri si poggiano leggeri sulla ragione, in riva al mare, risuonano più che mai, come sassi che cozzano in una scatola che qualcuno inclina da ogni parte. Il linguaggio è pigro, indolente, in un tempo presente: il presente sospeso dell’arresa e dell’attesa, del desiderio e della malinconia, della lunga distanza. La malinconia mi accoglie e mi lascia andare, seguendo i ritmi del, del mio mare dentro, si esprime qui ...