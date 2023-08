Quanta Napoli c’è nelle opere di Picasso | così si trasformò l’arte del pittore malagueño dopo il viaggio in Italia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) I museini sono luoghi di bellezza e, sempre più spesso, anche di sorprese. Prendiamo per esempio il Museo Archeologico Nazionale di, diretto da Paolo Giulierini, che nei programmi del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si avvia a diventare museo di prima fascia, destinato quindi a essere diretto da un dirigente che avrà un elevato livello di autonomia. A livello di mostre temporanee, il binomio bellezza-sorpresa al Mann sta vivendo una delle stagioni più feconde. Fino al 27 agosto (ma sarebbe auspicabile una proroga almeno fino alla fine di settembre) infatti è visibile la bellissima mostrae l’antico, curata da Clemente Marconi, tassello essenziale del progetto internazionale “Celebration 1973-2023: 50 mostre ed eventi per celebrare” in occasione del ...

Gli attaccanti delhanno fatto bene ma lui aveva messo in conto di poter trovare meno spazio ... Ha avuto un impatto non prevedibile, non era facile e questo dice tutto suabnegazione ......sia un bene comune da difendere O vogliamo optare per un sistema universalistico selettivo... Un solo esempio di ciò che sta accadendo: nel 2022 al Cardarelli disono state svolte 112 ...... dopo la stagione magica alla guida del, culminata con la vittoria dello scudetto. In ... E soprattutto viene da chiedersivoglia avrebbe di tornare in Nazionale. Un'altra suggestione è ...

Quanta Napoli c’è nelle opere di Picasso: così si trasformò l’arte del pittore malagueño dopo… Il Fatto Quotidiano

In casa Napoli giunge lo scossone Raspadori, con l'attaccante vociferato in uscita: il patron Aurelio De Laurentiis ha pronta la risposta ...L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, parla di Romelu Lukaku e commenta la situazione di empasse fra la FIGC e il Napoli per quanto riguarda Luciano Spalletti, scelto da Gravina per sostituire ...