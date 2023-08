Quando Pianura ospitò la sfida tra Moser e Saronni

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Per entrare in questo racconto dobbiamo partire da due personaggi: Carlo Polverino ed Augusto Santojanni, sullo sfondo la Napoli degli anni ‘80 che passava rapidamente da Sergio Bruni a Pino Daniele; da Savoldi a Ruud Krol; dalla Dc al Pci. Un attimo prima del terremoto, in mezzo al processo più grande di abusivismo edilizio mai avuto in Italia in cui chiunque smise di svolgere il proprio mestiere e si improvvisò imprenditore edile. Chiunque pensò alla terra come produttrice di ricchezza solo se la si trasformava in cemento. C’era stato un processo lento. Poche alternative dopo il lavoro, poche distrazioni. L’Azione Cattolica, il cinema, le serate nei cortili a chiacchierare., però, è stata terra di ciclismo prima d’ogni altro sport. Prima del calcio, prima della pallacanestro. Prima ancora del pugilato che pure, per un periodo, si svolgeva nei sotterranei di ...