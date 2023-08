“Quando ho perso la verginità mio padre ha chiamato la polizia | è stato traumatico Non ho più fatto sesso per un po’” | la confessione di Lily Allen

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Sericorderà per sempre la notte in cui halanon è di certo perché fu particolarmente romantica né per l’amore che nutriva nei confronti del ragazzo che era con lei. Tutt’altro. A rendere indimenticabile quel momento èsuo. Il motivo? “Pensava che fossi davvero scomparsa. Mi sono svegliata e c’era lain tutto l’hotel“. È stata la stessa cantante inglese a rivelare l’aneddoto intervenendo al podcast di Alan Carr “Life’s A Beach“, ricostruendo l’accaduto nei minimi dettagli. “Ero in vacanza con mioe mio fratello Alfie (anche lui famoso per il ruolo di Theon Greyjoy in “Game of Thrones“) – ha iniziato a raccontare -, sono andata nella sua camera d’albergo e ovviamente non sono tornata nella mia ...