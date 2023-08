Quando gioca Sinner oggi | orario esatto | programma | avversario | tabellone a Cincinnati

(Di mercoledì 16 agosto 2023), mercoledì 16 agosto, si completeranno i sedicesimi di finale delprincipale di singolare maschile del Western & Southern Open, ovvero l’ATP Masters 1000 di, in Ohio: sulla strada di Jannik, testa di serie numero 8, ci sarà il qualificato serbo Dusan Lajovic. LA DIRETTA LIVE DI-LAJOVIC (SECONDO MATCH DALLE 17.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MEDVEDEV (PRIMO MATCH ALLE 17.00)ha usufruito di un bye al primo turno, ed ora si trova di fronte ad una prima assoluta, infatti non ci sono precedenti tra i due: l’incontro sarà il secondo di giornata, indalle ore 17.00 italiane sul Grandstand, subito dopo quello di un altro italiano, Lorenzo Musetti, che sfiderà il russo Daniil Medvedev. Sarà possibile seguire ...

E al 75' scende in campo Silvio Berlusconi. E' successo a Bologna, qualche giorno fa,nella Virtus Castelfranco, squadra della provincia modenese impegnata contro il Corticella, ... chenel ...Sidi lunedì perché il venerdì precedente i rossoneri hanno disputato e vinto la finale di ... Ea un quarto d'ora dalla fine il numero 22 riceve palla davanti alla difesa, supera Daniele ...... soprattuttoogni singolo piatto porta con sé una storia da raccontare. Questa coinvolge lo chef e tutte le persone al suo fianco in una serata in cui siogni cosa per dimostrare il ...