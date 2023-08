Qualche temporale in montagna | da venerdì salgono ancora le temperatre

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) ANALISI GENERALE Un’ampia area di alta pressione occupa l’Europa centro-meridionale, anche se non mancano infiltrazioni di aria umida in quota che portanoepisodio instabile specie sui rilievi lombardi e bergamaschi. Daalta pressione in ulteriore rinforzo con tempo stabile ovunque e ulteriore aumento delle temperature nel fine settimana. Mercoledì 16 agosto 2023 Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, annuvolamenti sui rilievi con temporali sparsi. Tra sera e notte cielo parzialmente nuvoloso con residui temporali sui rilievi e, in maniera isolata, anche sulle vicine aree di pianura. Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento (21/24°C), massime stazionarie (32/35°C). Venti: In pianura venti deboli o moderati di direzione variabile, in quota venti ...