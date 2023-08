Putin aggira la sanzioni con il rublo digitale | ma solo 600 persone e 30 imprese lo usano

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il crollo del(ce ne vogliono 102 per comprare un euro) fa correre ai ripari la Russia di. Che ha rotto gli indugi, avviando un progetto pilota per l'introduzione delche ha tra i suoi obiettivi quello di garantirsi l'accesso alle transazioni internazionali contrastando gli effetti delleoccidentali contro le sue banche

in cambio vuole il controllo di quelle nazioni, da un punto di vista militare e commerciale, ... La Polonia: "provocazioni" nel corridoio Suwalki Ma il fantasma della Wagner non sisoltanto ...... molto abilmente,i nodi più ardui che riguardano la questione ucraina, su cui ci si limita ... dimostrando che si possono condannare le azioni disenza essere di destra né filoamericani. ...senza reticenze una polemicuzza sulla mancata conferenza stampa congiunta con Biden: "Sarà ... Anche la sicurezza alimentare è un tema sul tavolo, mentre il presidente russo Vladimir...

Putin, Russia vara il rublo digitale: così Mosca prova ad aggirare le sanzioni contro le sue banche ilgazzettino.it

Sono iniziati come da programma i test sul rublo digitale annunciati nei giorni scorsi dalla Banca centrale russa. Vtb - riferisce la Tass - è stata la prima banca a condurre con successo… Leggi ...Il crollo del rublo (ce ne vogliono 102 per comprare un euro) fa correre ai ripari la Russia di Putin. Che ha rotto gli indugi, avviando un progetto pilota per l’introduzione del rublo ...