Priscilla | un adolescente a Graceland | in concorso a Venezia 80

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un anno dopo il successo di Elvis di Baz Luhrmann, presenato al festival di Cannes, arriva in” di Sofia Coppola. Quando sarà presentato a? Il film prodotto da The Apartment e American Zoetrope e distribuito da A24, “” è tratto da Elvis e io – La mia vita con un mito, pubblicato in Italia nel 1987 da Sperling & Kupfer, avrà la sua prima al Lido diil 4 settembre 2023.Non c’è mai stata un’icona più ossessionata di Elvis Presley, eppure nessuno lo conosceva più teneramente di, la cui storia come partner romantica e unica moglie di Elvis difficilmente viene raccontata dal suo punto di vista. Coppola, che spesso ritrae donne che vivono vite complicate, segue la ...