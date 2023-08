Prima il Nord | Salvini taglia i fondi al Sud per finanziare le infrastrutture di Liguria | Piemonte e Veneto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Dal Sud al. Non stupisce la strategia del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, chegli stanziamenti da 2,5 miliardi al Meridione peropere nelItalia. Il ministro è a caccia di, racconta la Repubblica, per alcune opere inserite nel Pnrr e nei contratti di programma. E ha dato il via libera a una rimodulazione di 2,5 miliardi di euro, soldi che erano destinati a opere nel Centro e nel Sud Italia. Queste risorse, invece, finiranno in, Lombardia,. Il caso:al Sud per dare alIl caso è stato sollevato dal deputato del Pd, Marco Simiani, che sottolinea come quella di togliere risorse a ...