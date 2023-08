Prima giornata Serie B 2023 24 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L‘Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/24 in programma tra venerdì 18 e domenica 20 agosto/24: GLI ARBITRI DESIGNATI BARI-PALERMO: venerdì 18/08 h. 20.30 Arbitro: Maresca Assistenti: Scarpa-Ricci Iv uomo: Grasso Var: Marini Avar: Longo S. COSENZA-ASCOLI: sabato 19/08 h. 20.39 Arbitro: Fourneau Assistenti: Dei Giudici-Catallo Iv uomo: Vogliacco Var: Aureliano Avar: Pagnotta CREMONESE-CATANZARO: sabato 19/08 h. 20.30 Arbitro: Perenzoni Assistenti: Mokthar-Ricciardi Iv uomo: Calzavara Var: Mazzoleni Avar: ...

... chiarendo in particolare che: "Il prezzo alla pompa e', oggi rispetto alladi ieri, ...internazionale del gasolio mostra un aumento di circa 12 centesimi rispetto a quattro settimane(...... avanzando tale richiesta almeno cinque giornidella data prevista in calendario per la ... Nell'ultimadi Campionato è garantita la contemporaneità delle gare che coinvolgono squadre con ...Li ha messi a punto Moneysurfers ,accademia in Italia di educazione finanziaria consapevole. ... "Ho perso metà dei miei soldi" X Leggi anche › Unacon la consulente finanziaria ...

Gli arbitri della prima giornata di Serie A: Marcenaro per il Napoli Corriere dello Sport

Dopo la vittoria della Supercoppa portoghese vinta contro il Porto, non basta Di Maria al Benfica per vincere anche alla prima giornata di campionato. Inizia male infatti il cammino dei campioni in ca ...La prima giornata di Eredivisie si è giocata e il tempo sembra essere passato inesorabile sul campionato. Non ci riferiamo tanto ai risultati dei primi 90 minuti, che lasciano il tempo che trovano. A ...