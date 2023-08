Prima giornata Serie A 2023 24 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/2024 in programma tra sabato 19 e lunedì 21 agosto/24: GLI ARBITRI DESIGNATI EMPOLI-VERONA: sabato 19/08 h. 18.00 Arbitro: Massimi Assistenti: Zingarelli-Scatragli Iv uomo: Manganiello Var: Valeri Avar: Gariglio FROSINONE-NAPOLI; sabato 19/08 h. 18.30 Arbitro: Marcenaro Assistenti: Cecconi-Bercigli Iv uomo: La Penna Var: Di Paolo Avar: Serra GENOA-FIORENTINA: sabato 19/08 h. 20.45 Arbitro: Ayroldi Assistenti: Lo Cicero-Colarossi Iv uomo: Abisso Var: Doveri Avar: ...

Gli arbitri della prima giornata di Serie A: Marcenaro per il Napoli Corriere dello Sport

ROMA - Tutto pronto per la prima giornata di Serie A che scatta nel weekend. Per Frosinone-Napoli, la partita che segnerà il debutto di Garcia sulla panchina della squadra dei campioni d'Italia, ...Come è andata l'ultima volta che il direttore di gara ha arbitrato la squadra di Allegri nella prima giornata di Serie A ...