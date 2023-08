Premio Casato prime donne | vince Maria Canabal fondatrice Forum Parabere

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) – Nel 2023 ilsceglie uno dei personaggi che hanno lavorato di più in favore della parità di genere nel food & wine:e organizzatrice del. Dal 2015 ogni anno, ilriunisce, in un luogo diverso, 400provenienti da ogni parte del mondo: cuoche e scienziate, ingegneri e contadine, antropologhe, produttrici di vino e agronome.non ha scopi di lucro ed è finalizzato all’empowerment mediante tre ingredienti: informazione, insegnamento e modelli di ruolo. Cerca quindi di creare un network che accresca le opportunità per le partecipanti e accresca la loro consapevolezza. Nel 2015 ...