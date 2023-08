Prelievo forzoso sui conti correnti | facciamo chiarezza sulla mossa che terrorizza tutti

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilè una possibilità che non piace a nessuno. Il Governo rassicura in merito all’utilizzo di questa misura di emergenza. Ha cominciato a girare la voce secondo cui il Governo applicherebbe unneidegli italiani. L’esecutivo ha subito smentito questa notizia, spiegando che non c’è alcuna intenzione di utilizzare una simile misura in questa circostanza. I contribuenti sono preoccupati dalla possibilità di un– ANSA – ilovetrading.itA far temere riguardo l’applicazione di unsuiitaliani è stata una dichiarazione di qualche settimana fa di Matteo Renzi. Secondo lui la legge delega fiscale ...