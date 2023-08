Potenza | villetta in fiamme per barbecue Ferragosto | tutti salvi

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L'allarme lanciato da un automobilista di passaggio La polizia ha messo in salvo una famiglia ignara che la loro abitazione stesse andando a fuoco a causa deldi. È accaduto ieri a Lagonegro, dove un automobilista ha chiamato la Stradale, dopo aver visto delledivampare da un’abitazione. L’immobile è stato individuato dal tetto, avvolto dalle. Laè stata allora evacuata dalle persone anziane con difficoltà motorie che si trovavano ancora dentro perché non si erano accorti dell’incendio. Con getti d’acqua dell’impianto di irrigazione i due poliziotti intervenuti sono riusciti a limitare la portata dell’incendio, spento poi dai vigili del fuoco che ne hanno anche individuato l’origine. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

