Ponte di Crimea | l' attacco dell' ottobre 2022

Questa mattina un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco suldi Kerch, che collega laalla Russia. La circolazione dei veicoli e' stata sospesa. "E' troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Sono in corso i lavori per estinguere l'incendio",...Questa mattina un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco suldi Kerch, che collega laalla Russia. La circolazione dei veicoli e' stata sospesa. "E' troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Sono in corso i lavori per estinguere l'incendio",...Ildie' stato attaccato nella notte tra il 16 e il 17 luglio, causando la morte di almeno due persone. Le esplosioni potrebbero essere state provocate da un attacco ucraino con droni marini,...

Kiev rivendica attacchi al ponte di Crimea, pubblica video - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

L’India esclude l’Ucraina dal G20 ma invita Mosca. Prezzi della benzina, interviene la Guardia di Finanza. Nuova ondata di caldo torrido. Le notizie del giorno ...Il ponte di Crimea e' stato attaccato nella notte tra il 16 e il 17 luglio, causando la morte di almeno due persone. Le esplosioni potrebbero ...