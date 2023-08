(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Matteo, Antonio, Carlo Calenda e Francesco Boccia e molti altri ancora sarannode La, laideata dal direttore di Affariitaliani.it, Angelo Maria Perrino, che andrà in scena dal 26 al 28a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Ad aprire le danze ci penserà proprio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sabato 26dalle 19:30 alle 22:30 e sarà accompagnato da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, da Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute, ma anche Carlo Fidanza, eurodeputato per Fratelli d'Italia, Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al ...

Prosegue Santillo: "Si è cominciato con lo stop alla Roma - Pescara e alla Palermo - Cataniapercorso del Pnrr: queste due tratte ferroviarie, attese da decenni, sono ora su un binario morto. In ...Una notizia che casca come una tegola sulla testa dell'economia europea, ancora provatacaro ... è senza governo, dopo le dimissioni del primo ministro Mark Rutte e il suo addio alladopo ...'Il taglio dei fondi previstiPnrr per rendere più veloce la linea Lamezia Terme - Catanzaro e la Sibari - Porto Salvo in Calabria, dirottando i soldi ad alcune grandi opere ferroviarie in Piemonte, Lombardia e Veneto è una ...

Politica: dal 26 al 28 agosto VI edizione 'La Piazza', Salvini e Tajani tra ospiti kermesse La Gazzetta del Mezzogiorno

Il Napoli rischia qualche ripicca dalla Figc Noi non siamo mai stati trattati eccessivamente ... «Pur nel rispetto dell’autonomia della Federazione e del calcio in Italia, la politica non può ...Roma, 16 ago. (Adnkronos) – Matteo Salvini, Antonio Tajani, Carlo Calenda e Francesco Boccia e molti altri ancora saranno ospiti de La Piazza, la kermesse politica ideata dal direttore di ...