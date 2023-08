Polfer | intensificati i controlli nel weekend di Ferragosto

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 16 agosto 2023) ROMA – Oltre 58mila persone controllate, 15 arrestati, 131 indagati e 179 sanzioni amministrative elevate, di cui 80 in materia di sicurezza ferroviaria: e’ questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria nel fine settimana di. I servizi istituzionali, in concomitanza con le partenze estive, sono staticon l’impiego di 2353 pattuglie nelle stazioni e 273 a bordo treno. 534 i convogli ferroviari presenziati e 83 i servizi antiborseggio in abiti civili. 28 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunita’. 20 gli stranieri trovati in posizione irregolare.potenziati anche durante l’operazione straordinaria “Stazioni sicure”. Le attivita’, supportate anche da unita’ cinofile e da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, hanno riguardato in ...