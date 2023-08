(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il provvedimento - a breve in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - con l'elenco dellefinanziate è già consultabile sul sito del Mef in modo da assicurare la diffusione delle ...

...6 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili per gli interventi previsti dale dal Piano ...Ufficiale - con l'elenco delle opere pubbliche finanziate è già consultabile sul sito delin modo ......6 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili per gli interventi previsti dale dal Piano ...Ufficiale - con l'elenco delle opere pubbliche finanziate è già consultabile sul sito delin modo ...Arrivano altri 1,6 miliardi di euro per fronteggiare il caro materiale nella realizzazione di opere pubbliche previste dale dal Piano nazionale per gli investimenti complementare.

Pnrr: Mef, ulteriori 1,6 miliardi per opere pubbliche - Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF

Risorse contro caro materiali e energia. Finanziati interventi avviati nel secondo semestre 2023.Arrivano altri 1,6 miliardi di euro per fronteggiare il caro materiale nella realizzazione di opere pubbliche previste dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementare. (ANSA) ...