Pnrr | Mef | assegnati ulteriori 1 | 6 miliardi da destinare alle opere pubbliche

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il provvedimento, a breve in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l'elenco dellefinanziate e' gia' consultabile sul sito del ministero, in modo da assicurare la diffusione delle ...

Il ministero dell'Economia comunica che sono stati assegnati ulteriori 1,6 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili per gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. In particolare, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023

Risorse contro caro materiali e energia per II semestre 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ago - Il ministero dell'Economia comunica che sono stati assegnati ulteriori 1,6 miliardi di euro ...Il finanziamento aggiuntivo è stato disposto dal Mef dopo le verifiche della Ragioneria generale dello Stato e va a compensare il caro energia e caro materiali. I provvedimenti individuano inoltre gli ...