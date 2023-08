Pil | Fitch taglia stime 10 economie sviluppate | eccezione Italia a +0 | 7%

(Di mercoledì 16 agosto 2023) I dati del nostro Paese sono legati a un trend migliore negli inventiRatings ha abbassato le sue proiezioni a medio termine sul Pil potenziale per le 10, esaminate nel suo Global Economic Outlook trimestrale. Lo rende noto l’agenzia di rating in una nota. A fare, tuttavia, sono l’e la Francia, per le qualiha alzato ledi 0,1 punti percentuali, rispettivamente allo 0,7% e all’1,2%. Nel caso dell’, spiega l’agenzia, il rialzo della stima è stato dovuto a un trend migliore negli inventi. Ledei futuri tassi di crescita potenziale del Pil, spiega l’agenzia, sono state abbassate per Regno Unito, Germania e Giappone di 0,2 punti ...

