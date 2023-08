(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) –Ratings ha abbassato le sue proiezioni a medio termine sul Pil potenziale per le 10, esaminate nel suo Global Economic Outlook trimestrale. Lo rende noto l'agenzia di rating in una nota. A fare, tuttavia, sono l'e la Francia, per le qualiha alzato ledi 0,1 punti percentuali, rispettivamente allo 0,7% e all'1,2%. Nel caso dell', spiega l'agenzia, il rialzo della stima è stato dovuto a un trend migliore negli inventi. Ledei futuri tassi di crescita potenziale del Pil, spiega l'agenzia, sono state abbassate per Regno Unito, Germania e Giappone di 0,2 punti percentuali, rispettivamente all'1,2%, 1,1% e 0,5%. Ridotta anche la crescita ...

Ratings ha abbassato le sue proiezioni a medio termine per ilper le 10 economie sviluppate esaminate nel suo Global Economic Outlook trimestrale a causa dei grandi shock economici, dalla ...taglia le stime a medio termine per 10 grandi economie. Eccezione per Italia e Francia, premiateRatings ha abbassato le sue proiezioni a medio termine sulpotenziale per le 10 ...Ratings ha abbassato le sue proiezioni a medio termine sulpotenziale per le 10 economie sviluppate, esaminate nel suo Global Economic Outlook trimestrale. Lo rende noto l'agenzia di rating ...

Pil, Fitch taglia stime 10 economie sviluppate: eccezione Italia a +0,7%. Il motivo Adnkronos

Fitch Ratings ha abbassato le sue proiezioni a medio termine per il Pil per le 10 economie sviluppate esaminate nel suo Global Economic Outlook trimestrale a causa dei grandi shock economici, dalla ...Fitch Ratings ha abbassato le sue proiezioni a medio termine sul Pil potenziale per le 10 economie sviluppate, esaminate nel suo Global Economic Outlook trimestrale. Lo rende noto l'agenzia di rating ...