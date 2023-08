Nel secondo trimestre del 2023 , ildestagionalizzato'Eurozona è aumentato dello 0,3% nell'area euro ed è rimasto stabile nell'intera Unione europea, rispetto al trimestre precedente, secondo quanto comunicato oggi da Eurostat, ...In Eurozona, la produzione industriale è risultata migliore delle attese a giugno, mentree ...operato ieri dalla banca centrale cinese e una lunga serie di dati deboli per la prima parte'anno.Le Borse europee girano in rialzo dopo un avvio fiacco in attesa del dato sul'Eurozona.

Pil dell'eurozona +0,3% nel secondo trimestre, Italia -0,3% QUOTIDIANO NAZIONALE

I Paesi Bassi sono una grande potenza industriale e la quinta economia più grande dell’UE. La città di Rotterdam ospita il porto più grande al di fuori dell’Asia con una capacità di 15,9 milioni TEU.Nel secondo trimestre del 2023, secondo quanto comunicato oggi da Eurostat, il PIL destagionalizzato dell'Eurozona è dello 0,3% stabile rispetto al trimestre precedente. Il Pil annuale ha mostrato un ...