Pierpaolo Spollon ha due figli | i fan sorpresi | perchè non l' ha mai detto?

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ha rivelato in un'intervista di avere duema di non avere mai parlato della loro esistenza per un forte senso di protezione.ha rivelato di avere due, una parte fondamentale della sua vita privata che non era però finora mai trapelata. Il motivo? Tutto spiegato nell'intervista che l'attore ha rilasciato a Repubblica parlando del suo spettacolo teatrale Quello che provo dir non so, atteso al debutto il 26 agosto al Teatro Tor Bella Monaca di Roma. Il pubblico lo conosce bene per L'allieva, Doc - Nelle tue mani, Blanca, Che Dio ci aiuti, ma è proprio quando pensi di sapere tutto cherivela di avere famiglia, di essere padre di due bambini e, sottinteso, di non averlo …

ha rivelato di avere due figli , una parte fondamentale della sua vita privata che non era però finora mai trapelata. Il motivo Tutto spiegato nell'intervista che l'attore ha ...Tenere il riserbo sulla propria vita privata è un problema di difficile soluzione per molte star. Ci si prova ma difficilmente ci si riesce a lungo. L'attore italiano, interprete nelle fiction Blanca e DOC " Nelle tue mani , è riuscito a dire quello che voleva e quando lo voleva. Così, nonostante il successo, ha saputo tenere segreta la propria ...In un'intervista per promuovere il suo debutto al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, e la tournée in tutta Italia per lo spettacolo "Quello che provo dir non so", l'attorerivela non solo i dettagli del suo percorso artistico, ma anche un aspetto della sua vita privata che finora è rimasto ignoto. Parlando con La Repubblica ha infatti rivelato per la ...

Pierpaolo Spollon: «Ho due figli. Non l'ho mai detto prima perché avevo paura di darli in pasto al pubblico» Vanity Fair Italia

Pierpaolo Spollon, uno degli attori più apprezzati del momento, ha rivelato solo ora di avere due bambini, prima non ne aveva mai parlato.Pierpaolo Spollon ha rivelato in un'intervista di avere due figli ma di non avere mai parlato della loro esistenza per un forte senso di protezione.